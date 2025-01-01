О нас

Benny Goodman

Benny Goodman

Альбом  ·  1937

Sing sing this concert! Vol.2

Benny Goodman

Артист

Benny Goodman

Релиз Sing sing this concert! Vol.2

1

Трек Let's Dance

Let's Dance

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

0:18

2

Трек Minnie The Moocher's Wedding Day

Minnie The Moocher's Wedding Day

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:44

3

Трек Moonglow

Moonglow

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:01

4

Трек Killer Diller

Killer Diller

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:01

5

Трек Roll 'Em

Roll 'Em

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

4:16

6

Трек My Gal Sal

My Gal Sal

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:52

7

Трек King Porter Stomp

King Porter Stomp

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:56

8

Трек At The Darktown Strutters' Ball

At The Darktown Strutters' Ball

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:24

9

Трек The Sheik Of Araby

The Sheik Of Araby

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

2:53

10

Трек Sweet Leilani

Sweet Leilani

Benny Goodman Trio

Sing sing this concert! Vol.2

2:10

11

Трек Down South Camp Meetin'

Down South Camp Meetin'

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:55

12

Трек Have You Met Miss Jones (From "I'd Rather Be Right")

Have You Met Miss Jones (From "I'd Rather Be Right")

Benny Goodman Trio

Sing sing this concert! Vol.2

2:34

13

Трек Clarinet Marmalade

Clarinet Marmalade

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:17

14

Трек Vibraphone Blues

Vibraphone Blues

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:25

15

Трек Peckin'

Peckin'

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

3:18

16

Трек Someday Sweetheart

Someday Sweetheart

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:44

17

Трек Bugle Call Rag

Bugle Call Rag

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:38

18

Трек Everybody Loves My Baby

Everybody Loves My Baby

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

4:01

19

Трек Stardust

Stardust

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:43

20

Трек Nagasaki

Nagasaki

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:53

21

Трек Sometimes I'm Happy (From "Hit The Deck")

Sometimes I'm Happy (From "Hit The Deck")

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

3:58

22

Трек Benny Sent Me

Benny Sent Me

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

2:55

23

Трек Sugar Foot Stomp

Sugar Foot Stomp

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:21

24

Трек Runnin' Wild

Runnin' Wild

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:05

25

Трек Ridin' High

Ridin' High

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:38

26

Трек Shine

Shine

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

2:34

27

Трек You Turned The Tables On Me

You Turned The Tables On Me

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:53

28

Трек Time On My Hands (You In My Arms) (From "Smiles")

Time On My Hands (You In My Arms) (From "Smiles")

Benny Goodman Trio

Sing sing this concert! Vol.2

3:37

29

Трек St Louis Blues

St Louis Blues

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

5:01

30

Трек Josephine

Josephine

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:36

31

Трек Sunny Disposish

Sunny Disposish

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:06

32

Трек Always

Always

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

2:58

33

Трек I'm A Ding Dong Daddy (I'm A Ding Dong Daddy (From "Dumas")

I'm A Ding Dong Daddy (I'm A Ding Dong Daddy (From "Dumas")

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:28

34

Трек Caravan

Caravan

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

3:08

35

Трек I Hadn't Anyone Tilll You

I Hadn't Anyone Tilll You

Benny Goodman Quartet

Sing sing this concert! Vol.2

3:19

36

Трек Nice Work If You Can Get It (From "Damsel In Distress")

Nice Work If You Can Get It (From "Damsel In Distress")

Benny Goodman Trio

Sing sing this concert! Vol.2

2:31

37

Трек Goodbye

Goodbye

Benny Goodman

Sing sing this concert! Vol.2

0:38

Информация о правообладателе: Digital World Contents S.A.S.
