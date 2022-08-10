О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bahram Jan

Bahram Jan

Альбом  ·  2022

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

#Со всего мира
Bahram Jan

Артист

Bahram Jan

Релиз Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

#

Название

Альбом

1

Трек Aur Ya Achawale Da Zhargi Ta

Aur Ya Achawale Da Zhargi Ta

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:41

2

Трек Biya Ba Rata Jare

Biya Ba Rata Jare

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:44

3

Трек Da Janan Starge Me Yade Gi

Da Janan Starge Me Yade Gi

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:42

4

Трек Da Khapal Watan Askar De

Da Khapal Watan Askar De

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

4:46

5

Трек Da Speene Khule De Zar Sham

Da Speene Khule De Zar Sham

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

6:03

6

Трек Da Zhra Pa Sar Me

Da Zhra Pa Sar Me

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:45

7

Трек Dumra Meena

Dumra Meena

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

7:39

8

Трек Janan Pa Killi

Janan Pa Killi

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

6:20

9

Трек Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

11:47

10

Трек Khakuli Wade Kaway

Khakuli Wade Kaway

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

12:15

11

Трек Khakuli Yari - Badala

Khakuli Yari - Badala

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

15:51

12

Трек Khapla Garam Yem

Khapla Garam Yem

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

12:43

13

Трек Laka Bulbale Ze

Laka Bulbale Ze

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

4:49

14

Трек Laka Gulab Dasi

Laka Gulab Dasi

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

4:55

15

Трек Rangona Ra Ware Gi

Rangona Ra Ware Gi

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:17

16

Трек Wana Da Bahbari Laray

Wana Da Bahbari Laray

Bahram Jan

Ka Ghareebi Na Wa Alama - Tapay

5:55

Информация о правообладателе: ASM Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zan De Kro Byal Rala
Zan De Kro Byal Rala2024 · Сингл · Bahram Jan
Релиз Nashta Wafa
Nashta Wafa2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Da Gull Pa Shan Ashna
Da Gull Pa Shan Ashna2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Janan Mi Musafar Sho
Janan Mi Musafar Sho2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Plar Ye Malak Da
Plar Ye Malak Da2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Watan Ta Rasha
Watan Ta Rasha2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Yara Sitamgara
Yara Sitamgara2024 · Альбом · Bakhan Minawal
Релиз Pa Gudr Jang De Da Masto Jenako
Pa Gudr Jang De Da Masto Jenako2024 · Сингл · Bahram Jan
Релиз Da Stargo Tora
Da Stargo Tora2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Ta Che Zama Meene Na
Ta Che Zama Meene Na2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Che Pa Ta Bande Mayan Shom
Che Pa Ta Bande Mayan Shom2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Tuba Tuba
Tuba Tuba2024 · Альбом · Bahram Jan
Релиз Worak She Mayantob
Worak She Mayantob2024 · Сингл · Bahram Jan
Релиз Khali Tasver Ta Ba Me Jare
Khali Tasver Ta Ba Me Jare2024 · Сингл · Bahram Jan

Похожие артисты

Bahram Jan
Артист

Bahram Jan

Pawan Singh
Артист

Pawan Singh

Akhtar Gurlej
Артист

Akhtar Gurlej

Harbhajan Mann
Артист

Harbhajan Mann

Manish Kumar Tipu
Артист

Manish Kumar Tipu

Sarbjit Cheema
Артист

Sarbjit Cheema

Sachin Ahuja
Артист

Sachin Ahuja

Lucky Sidhu
Артист

Lucky Sidhu

Bhinda Aujla
Артист

Bhinda Aujla

Gajender Phogat
Артист

Gajender Phogat

Garry Bagri
Артист

Garry Bagri

Aakhanksha Honey
Артист

Aakhanksha Honey

Balwinder
Артист

Balwinder