Информация о правообладателе: Star Studio Nuh
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Super Driver Mewat Ke
Super Driver Mewat Ke2022 · Сингл · Shakir Mewati
Релиз Shakir Ki Love Story
Shakir Ki Love Story2022 · Альбом · Shakir Mewati
Релиз Dholi Bewfa
Dholi Bewfa2022 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Yaad Aawe
Yaad Aawe2022 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Talim Ka Piyar
Talim Ka Piyar2022 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Nosi Mewati
Nosi Mewati2022 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Chanchal Ka Dhamaka
Chanchal Ka Dhamaka2022 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Judai Mewati
Judai Mewati2021 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Asmina Ki Dillagi
Asmina Ki Dillagi2021 · Альбом · Aslam Singer
Релиз Dil Su Ashiqi
Dil Su Ashiqi2021 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Kali Lugdi
Kali Lugdi2021 · Альбом · Sahin Chanchal Mewati
Релиз Dhokebaz Lugai
Dhokebaz Lugai2021 · Альбом · Shakir Khan Mewati
Релиз Nachungi Dj Pe
Nachungi Dj Pe2021 · Альбом · Afjal Singer Mewati
Релиз Sanju Ki Rani
Sanju Ki Rani2021 · Альбом · Shakir Khan Mewati

