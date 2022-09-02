Информация о правообладателе: New Music
Альбом · 2022
Pentecostes
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Te Adorare2023 · Сингл · Vandinho Soares
Vento Impetuoso2023 · Сингл · Vandinho Soares
Salmos 912023 · Сингл · Vandinho Soares
Quem é Esse2022 · Сингл · Vandinho Soares
Leão de Judá2022 · Сингл · Vandinho Soares
Grande é o Senhor2022 · Сингл · Vandinho Soares
Pentecostes2022 · Альбом · Vandinho Soares
Eu Só Quero Queimar2022 · Альбом · Vandinho Soares
Derramarei2022 · Альбом · Vandinho Soares
Creio em Ti2021 · Альбом · Vandinho Soares
A Ele Toda Glória2021 · Альбом · Vandinho Soares
Teu Reino2021 · Альбом · Vandinho Soares
Digno de Receber2021 · Альбом · Vandinho Soares
Te Louvarei2021 · Альбом · Jimmy Oliveira