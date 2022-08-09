О нас

Ismail Heydari
Релиз سروان
سروان2025 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз پشه ها نصف شب
پشه ها نصف شب2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз نان بربری
نان بربری2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз گوزل یوفوس
گوزل یوفوس2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз قینانا
قینانا2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз افسانه جومونگ
افسانه جومونگ2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз لفظ بازی ترکی
لفظ بازی ترکی2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз معرفی ماشین برای اهل دل
معرفی ماشین برای اهل دل2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз رقص و آوازخوانی شاد اسماعیل حیدری
رقص و آوازخوانی شاد اسماعیل حیدری2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз رب فروش مست کرده
رب فروش مست کرده2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз پیرمرد قزوینی
پیرمرد قزوینی2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз رب تازه قسمت دوم
رب تازه قسمت دوم2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз طنز ترکی
طنز ترکی2023 · Сингл · Ismail Heydari
Релиз امتحانات
امتحانات2023 · Сингл · Ismail Heydari

Ismail Heydari
Артист

Ismail Heydari

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож