Qandi Kochi Official

Qandi Kochi Official

Альбом  ·  2022

Janan Rasha Khpal Watan Ta

#Со всего мира
Qandi Kochi Official

Артист

Qandi Kochi Official

Релиз Janan Rasha Khpal Watan Ta

#

Название

Альбом

1

Трек Janan Rasha Khpal Watan Ta

Janan Rasha Khpal Watan Ta

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

3:54

2

Трек Khob Na Razay Ma la La Shpay

Khob Na Razay Ma la La Shpay

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

7:18

3

Трек Sanga ba Ghamoona La Zra Lray kmm

Sanga ba Ghamoona La Zra Lray kmm

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

5:23

4

Трек Zarghay Me Dear Nadan

Zarghay Me Dear Nadan

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

6:24

5

Трек Da Zra Kor Me Pase Wran

Da Zra Kor Me Pase Wran

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

5:57

6

Трек Hal Chi Da Zarghi Shkra Na Kay

Hal Chi Da Zarghi Shkra Na Kay

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

10:14

7

Трек Jnakay Dera De Raswa Ba Say mayna

Jnakay Dera De Raswa Ba Say mayna

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

11:45

8

Трек La Khoba Na Yam Stha Gham Ma Zanghay Na

La Khoba Na Yam Stha Gham Ma Zanghay Na

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

10:55

9

Трек Wa Mayan Yama Pr Ta

Wa Mayan Yama Pr Ta

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

5:17

10

Трек Bya Ra Na Shay Da Kalya Praghda

Bya Ra Na Shay Da Kalya Praghda

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

6:41

11

Трек Sray Sthargi Me Tori Di

Sray Sthargi Me Tori Di

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

8:15

12

Трек Pr Ta Wa Shwm Da Mena Sra lasoona

Pr Ta Wa Shwm Da Mena Sra lasoona

Qandi Kochi Official

Janan Rasha Khpal Watan Ta

11:44

Информация о правообладателе: Gul Zaman
