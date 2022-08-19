О нас

Kurşun

Kurşun

Альбом  ·  2022

Kahin

Контент 18+

#Хип-хоп
Kurşun

Артист

Kurşun

Релиз Kahin

#

Название

Альбом

1

Трек Orta Yere

Orta Yere

Kurşun

,

Kezzo

Kahin

2:51

2

Трек Uçurum

Uçurum

Kurşun

,

Sayedar

Kahin

2:32

3

Трек Sahiden

Sahiden

Kurşun

Kahin

3:51

4

Трек Pamuksuz

Pamuksuz

Kurşun

,

Sansar Salvo

Kahin

3:19

5

Трек Nankörler

Nankörler

Kurşun

,

Sir-Dav

Kahin

2:32

Информация о правообладателе: Up by GNL
