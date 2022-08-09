О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: AGUGAI
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Қауырсын қанат ақ арман
Қауырсын қанат ақ арман2025 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Немерем
Немерем2025 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Туғандарым
Туғандарым2025 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Қазағым елім, аман болсын!
Қазағым елім, аман болсын!2024 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Сен мен үшін жаралдың ба?
Сен мен үшін жаралдың ба?2024 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Класстастарым
Класстастарым2023 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Жар назы
Жар назы2022 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Алғашқы би
Алғашқы би2022 · Сингл · Рыскүл Шайхисламова
Релиз Сағым сезім
Сағым сезім2022 · Альбом · Рыскүл Шайхисламова

Похожие артисты

Рыскүл Шайхисламова
Артист

Рыскүл Шайхисламова

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож