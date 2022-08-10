Информация о правообладателе: Naseebullah Malang Official
Альбом · 2022
Ta Che Lar She Janana
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Chashman Ye De Lalona2024 · Сингл · Naseebullah Malang
Sa Wakama Ghareeb Taba Da2024 · Сингл · Naseebullah Malang
Da Sa Ranga Yari Da2023 · Сингл · Naseebullah Malang
Da Sta Da Ishq Pa Orr Ke Waswam2023 · Сингл · Naseebullah Malang
Gul Janana Wai Janana Rasa2023 · Сингл · Naseebullah Malang
De Baba Pa Darbar2023 · Сингл · Naseebullah Malang
Da Ishaq Orr Me Pa Zra Bal Da2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Speen Makh2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Attan Ta Rasa2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Yaran Toll Pase Jaregi Bashir Khan Ye Na Heregi2022 · Сингл · Naseebullah Malang
Attani Sandare2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Ta Che Lar She Janana2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Musafar Zam Ghega De Raka2022 · Альбом · Naseebullah Malang
Ka De Pa Sro Shundo Khandali Nawai2022 · Альбом · Naseebullah Malang