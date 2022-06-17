О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Darvash Kakar

Darvash Kakar

Альбом  ·  2022

Darvash Kakar, Vol. 99

#Со всего мира
Darvash Kakar

Артист

Darvash Kakar

Релиз Darvash Kakar, Vol. 99

#

Название

Альбом

1

Трек Liya Wrak da Dunya La Kora

Liya Wrak da Dunya La Kora

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:09

2

Трек Ma Nazak Pa Khob Leadi - Kakari

Ma Nazak Pa Khob Leadi - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:05

3

Трек Mar Ba Pa Ghamo Sam

Mar Ba Pa Ghamo Sam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:18

4

Трек Mar Mi Ta Shaiste Ka

Mar Mi Ta Shaiste Ka

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

9:03

5

Трек Menna Ki Jafa

Menna Ki Jafa

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:17

6

Трек Mina da Zargi Rakavi

Mina da Zargi Rakavi

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:15

7

Трек Na Di Manal Shaso

Na Di Manal Shaso

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:04

8

Трек Na Kawi Asr Pr. Graan - Kakari

Na Kawi Asr Pr. Graan - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:57

9

Трек Na Razi Por Dagha Liyar

Na Razi Por Dagha Liyar

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:35

10

Трек Nawi Karubar Di

Nawi Karubar Di

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:42

11

Трек Nsta Dedh - Kakari

Nsta Dedh - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:00

12

Трек Pa Angar Ki Ossam

Pa Angar Ki Ossam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

4:52

13

Трек Pa Bismiullah Akham Sta Num

Pa Bismiullah Akham Sta Num

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:08

14

Трек Pa Ghamo Ki Mubtala Sowam

Pa Ghamo Ki Mubtala Sowam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:35

15

Трек Pa Khpal Watan Ki Musafir Sowam - Tappay

Pa Khpal Watan Ki Musafir Sowam - Tappay

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

9:49

16

Трек Pa Mor Dar Khlag Dar Khwara Zi

Pa Mor Dar Khlag Dar Khwara Zi

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:11

17

Трек Pa Rozamat Bandi

Pa Rozamat Bandi

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:21

18

Трек Pa Toro Stago Ki Asar Di

Pa Toro Stago Ki Asar Di

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:58

19

Трек Pa Wenno Sor Ba Taata Drsam - Tappy

Pa Wenno Sor Ba Taata Drsam - Tappy

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:00

20

Трек Pr. Slam Janan Verizhi - Kakari

Pr. Slam Janan Verizhi - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:27

21

Трек Sa Rangha Di Khwar Kam - Tappy

Sa Rangha Di Khwar Kam - Tappy

Jhankar Official

Darvash Kakar, Vol. 99

8:35

22

Трек Sar Ba Drna Zahr Kam

Sar Ba Drna Zahr Kam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:22

23

Трек Sha Wasso Chi Sta

Sha Wasso Chi Sta

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:13

24

Трек Shaer Srai Yam - Tappy

Shaer Srai Yam - Tappy

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:46

25

Трек Spina VI Magroora

Spina VI Magroora

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:32

26

Трек Sta da Muhabbat Pa Dunya Gai Ki

Sta da Muhabbat Pa Dunya Gai Ki

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:20

27

Трек Sta Pa Muhabat Ki Wram

Sta Pa Muhabat Ki Wram

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:33

28

Трек Sta Pr. Sar Bad - Kakari

Sta Pr. Sar Bad - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:48

29

Трек Stare Sowam

Stare Sowam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:21

30

Трек Stargi Ya Sta Haya Ya Nast - Tappy

Stargi Ya Sta Haya Ya Nast - Tappy

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:57

31

Трек Ta Satam da Srat Pa Venna - Kakari

Ta Satam da Srat Pa Venna - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:25

32

Трек Tawakal Pr. Hagha Khudai

Tawakal Pr. Hagha Khudai

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:33

33

Трек Toro Toro Shpo Ta Darzam

Toro Toro Shpo Ta Darzam

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:35

34

Трек Swal Kawam Kho Qabool Naso

Swal Kawam Kho Qabool Naso

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:26

35

Трек Torri Shpy Sahar Larri

Torri Shpy Sahar Larri

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:44

36

Трек Umar Di Arman Zama

Umar Di Arman Zama

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:25

37

Трек Warzam Tar Sho Waleayano

Warzam Tar Sho Waleayano

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:54

38

Трек Wor Me Ka Lamba Me Ka - Tappy

Wor Me Ka Lamba Me Ka - Tappy

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

9:47

39

Трек Yaw Fakir Wi Pa Zara

Yaw Fakir Wi Pa Zara

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:32

40

Трек Yo Las Ki Mo Qlam Di Pa Bal Las Ki Mo Bealcha Da

Yo Las Ki Mo Qlam Di Pa Bal Las Ki Mo Bealcha Da

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:32

41

Трек Zaary Pa Sailo

Zaary Pa Sailo

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:45

42

Трек Zaka Pa Khpal Miyanz Ki Jangona Waso

Zaka Pa Khpal Miyanz Ki Jangona Waso

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

5:42

43

Трек Zalim Zalim Janana

Zalim Zalim Janana

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

7:15

44

Трек Zalima da Dunya

Zalima da Dunya

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:34

45

Трек Zama Nasha Dara Da

Zama Nasha Dara Da

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

6:14

46

Трек Zamma Shahity

Zamma Shahity

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:29

47

Трек Zaya Bollam Ebadat - Kakari

Zaya Bollam Ebadat - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

8:17

48

Трек Zma Qismat - Kakari

Zma Qismat - Kakari

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

9:39

49

Трек Zo Ba Pa Chakar

Zo Ba Pa Chakar

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

9:40

50

Трек Zra Ma Na Dar Za Zi

Zra Ma Na Dar Za Zi

Darvash Kakar

Darvash Kakar, Vol. 99

10:36

Информация о правообладателе: Adil Sharif
Другие альбомы исполнителя

Релиз Tandar Da Asman
Tandar Da Asman2024 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Zma Da Na Manal Se Tly
Zma Da Na Manal Se Tly2024 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Da Kufar Fatwa War Ka
Da Kufar Fatwa War Ka2024 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Da Da Wafa Shapa Da
Da Da Wafa Shapa Da2024 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Ma Ba Lawanai Ka
Ma Ba Lawanai Ka2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Da Toor Pakai
Da Toor Pakai2023 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Sta Pa Durwaza Ki Zindagi
Sta Pa Durwaza Ki Zindagi2023 · Сингл · Darvash Kakar
Релиз Mrama Yarano
Mrama Yarano2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Toba La Da Yari
Toba La Da Yari2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Gul Di Pa Paiki
Gul Di Pa Paiki2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Armanona Zama
Armanona Zama2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Walee Pa Khanda Sova
Walee Pa Khanda Sova2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Sok Da All Ravri
Sok Da All Ravri2023 · Альбом · Darvash Kakar
Релиз Khanda Rata Kavi Jina
Khanda Rata Kavi Jina2023 · Альбом · Darvash Kakar

