Информация о правообладателе: Attal Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Ka Tor Ya Ao Ka Speen Ya Sam Koko Ya
Ka Tor Ya Ao Ka Speen Ya Sam Koko Ya2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Zama Qurbana
Zama Qurbana2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Allah Di Na Nazar Kavi
Allah Di Na Nazar Kavi2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Qurban Sam Qurban
Qurban Sam Qurban2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Da Tiktok Par Video Warka
Da Tiktok Par Video Warka2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Nan Marg Dai
Nan Marg Dai2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз A zama Marawr Yara
A zama Marawr Yara2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Da Shno Stargo Yari
Da Shno Stargo Yari2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Da Sta Dapara Pa Tiktok
Da Sta Dapara Pa Tiktok2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Sta Da Shundo Sro Jar Sham
Sta Da Shundo Sro Jar Sham2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Zama Da Nazo Janazah
Zama Da Nazo Janazah2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Gora Ma Aw Ta Garzo
Gora Ma Aw Ta Garzo2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Релиз Har Akhtar Razi Janan
Har Akhtar Razi Janan2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Релиз Bea Za Ashiqi Ho Nakram Nakram
Bea Za Ashiqi Ho Nakram Nakram2023 · Сингл · Faiz Zaheer

Faiz Zaheer
Артист

Faiz Zaheer

