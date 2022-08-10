Информация о правообладателе: Attal Production
Альбом · 2022
Jwand De Ghwarama Ashna
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ka Tor Ya Ao Ka Speen Ya Sam Koko Ya2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Zama Qurbana2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Allah Di Na Nazar Kavi2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Qurban Sam Qurban2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Da Tiktok Par Video Warka2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Nan Marg Dai2023 · Альбом · Faiz Zaheer
A zama Marawr Yara2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Da Shno Stargo Yari2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Da Sta Dapara Pa Tiktok2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Sta Da Shundo Sro Jar Sham2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Zama Da Nazo Janazah2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Gora Ma Aw Ta Garzo2023 · Альбом · Faiz Zaheer
Har Akhtar Razi Janan2023 · Сингл · Faiz Zaheer
Bea Za Ashiqi Ho Nakram Nakram2023 · Сингл · Faiz Zaheer