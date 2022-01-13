О нас

Hunermenden Welateme

Hunermenden Welateme

Альбом  ·  2022

Stranen Kurdi

#Со всего мира
Hunermenden Welateme

Артист

Hunermenden Welateme

Релиз Stranen Kurdi

#

Название

Альбом

1

Трек Bi Eskate

Bi Eskate

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

4:18

2

Трек Sorani Music

Sorani Music

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

6:43

3

Трек Dilber Min Di Hate Der

Dilber Min Di Hate Der

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

2:58

4

Трек Cu Cemme Cemme Ahmed Beg

Cu Cemme Cemme Ahmed Beg

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

4:12

5

Трек De Cekin

De Cekin

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

3:12

6

Трек Bew Bayi

Bew Bayi

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

5:50

7

Трек Hevaletkem

Hevaletkem

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

6:11

8

Трек Farzhad Kem

Farzhad Kem

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

7:56

9

Трек Yar Tu Yari

Yar Tu Yari

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

6:43

10

Трек Bahay Wahay

Bahay Wahay

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

2:42

11

Трек Farshad Sorani

Farshad Sorani

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

7:42

12

Трек Hewrami

Hewrami

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

7:45

13

Трек Lawiko Mal Xirabo

Lawiko Mal Xirabo

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

3:01

14

Трек Le Xeme

Le Xeme

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

2:22

15

Трек Heyla Limin Xeribe

Heyla Limin Xeribe

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

3:26

16

Трек Lawiko Dino

Lawiko Dino

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

6:40

17

Трек Sahi u Dawete

Sahi u Dawete

Hunermenden Welateme

Stranen Kurdi

6:27

Информация о правообладателе: Marina Music
