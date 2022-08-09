Информация о правообладателе: Canto Libero
Альбом · 2022
Другие альбомы исполнителя
Gianfranco D'Elia suona Remo Vinciguerra: Nuances2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Gianfranco D'Elia Plays George Gershwin2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Chopin: Waltz in E-Flat Major, B. 1332023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Christmas Piano2023 · Альбом · Gianfranco D'elia
Tango y Milonga2023 · Альбом · Pasquale Vaccarella
Summertime2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Waltz in A Minor, B.1502023 · Сингл · Gianfranco D'elia
A Letter to Pinocchio2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Love Is a Many Splendored Thing2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Forrest Gump2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Con malinconia da Geppetto2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Birichinata da Pinocchio2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Lucignolo2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Eternamente2023 · Сингл · Gianfranco D'elia