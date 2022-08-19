О нас

Noël Akchoté

Noël Akchoté

Альбом  ·  2022

Beethoven - String Quartet No. 4

#Классическая
Noël Akchoté

Артист

Noël Akchoté

Релиз Beethoven - String Quartet No. 4

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 1a in C Minor, Allegro (Ma Non Tanto - Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 1a in C Minor, Allegro (Ma Non Tanto - Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

4:03

2

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 1b in C Minor, Allegro (Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 1b in C Minor, Allegro (Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

5:25

3

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 2a in C Major, Scherzo (Andante scherzoso quasi allegretto - Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 2a in C Major, Scherzo (Andante scherzoso quasi allegretto - Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

4:34

4

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 2b in C Major, Scherzo (Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 2b in C Major, Scherzo (Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

4:35

5

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 3a in C Minor, Menuetto (Allegretto - Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 3a in C Minor, Menuetto (Allegretto - Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

2:41

6

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 3b in C Minor, Trio (Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 3b in C Minor, Trio (Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

2:28

7

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 4a in C Minor, Allegro (Prestissimo - Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 4a in C Minor, Allegro (Prestissimo - Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

3:26

8

Трек String Quartet No. 4, Op. 18: No. 4b in C Minor, Allegro (Arr. for Guitar)

String Quartet No. 4, Op. 18: No. 4b in C Minor, Allegro (Arr. for Guitar)

Noël Akchoté

Beethoven - String Quartet No. 4

4:32

Информация о правообладателе: Noël Akchoté
