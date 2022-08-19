Альбом · 2022
Beethoven - String Quartet No. 4
1
String Quartet No. 4, Op. 18: No. 1a in C Minor, Allegro (Ma Non Tanto - Arr. for Guitar)
Beethoven - String Quartet No. 4
4:03
2
Beethoven - String Quartet No. 4
5:25
3
String Quartet No. 4, Op. 18: No. 2a in C Major, Scherzo (Andante scherzoso quasi allegretto - Arr. for Guitar)
Beethoven - String Quartet No. 4
4:34
4
Beethoven - String Quartet No. 4
4:35
5
String Quartet No. 4, Op. 18: No. 3a in C Minor, Menuetto (Allegretto - Arr. for Guitar)
Beethoven - String Quartet No. 4
2:41
6
Beethoven - String Quartet No. 4
2:28
7
String Quartet No. 4, Op. 18: No. 4a in C Minor, Allegro (Prestissimo - Arr. for Guitar)
Beethoven - String Quartet No. 4
3:26
