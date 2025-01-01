О нас

Gene Vincent

Gene Vincent

,

Carl Perkins

Альбом  ·  1960

Rock Rock Rock

#Поп
Gene Vincent

Артист

Gene Vincent

Релиз Rock Rock Rock

#

Название

Альбом

1

Трек Blue Suede Shoes

Blue Suede Shoes

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:15

2

Трек Honey Don't

Honey Don't

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:40

3

Трек Matchbox

Matchbox

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:55

4

Трек I'm Walking

I'm Walking

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:23

5

Трек Susie Q

Susie Q

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

3:14

6

Трек Memphis Tennessee

Memphis Tennessee

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:27

7

Трек Maybellene

Maybellene

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:14

8

Трек Slippin' And Slidin'

Slippin' And Slidin'

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:18

9

Трек Be-Bop-A-Lula 2

Be-Bop-A-Lula 2

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:32

10

Трек Roll Over Beethoven

Roll Over Beethoven

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:39

11

Трек Hound Dog

Hound Dog

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

1:59

12

Трек Whole Lotta A Shakin' Goin' On

Whole Lotta A Shakin' Goin' On

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:38

13

Трек Lucille

Lucille

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:35

14

Трек Jailhouse Rock

Jailhouse Rock

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:18

15

Трек All Shook Up

All Shook Up

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:10

16

Трек That's Alright Mama

That's Alright Mama

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

3:15

17

Трек Bird Dog

Bird Dog

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:36

18

Трек Rock Island Line

Rock Island Line

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:48

19

Трек Be-Bop-A-Lula

Be-Bop-A-Lula

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:44

20

Трек Bird Doggin'

Bird Doggin'

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:49

21

Трек I'm A Lonesome Fugitive

I'm A Lonesome Fugitive

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:58

22

Трек Hurtin' For You Baby

Hurtin' For You Baby

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:32

23

Трек Hi Lili Hi Lo

Hi Lili Hi Lo

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:08

24

Трек Born To Be A Rolling Stone

Born To Be A Rolling Stone

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:14

25

Трек I've Got My Eyes On You

I've Got My Eyes On You

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

1:55

26

Трек Pistol Packin' Mama

Pistol Packin' Mama

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:01

27

Трек Say Mama

Say Mama

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

1:57

28

Трек Ain't That Too Much

Ain't That Too Much

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:57

29

Трек Lonely Street

Lonely Street

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:13

30

Трек Poor Man's Prison

Poor Man's Prison

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:33

31

Трек Love Is A Bird

Love Is A Bird

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:28

32

Трек Rocky Road Blues

Rocky Road Blues

Carl Perkins

,

Gene Vincent

Rock Rock Rock

2:22

Информация о правообладателе: JB Production CH
