Информация о правообладателе: Yaşar Kekeva Plakçılık
Альбом · 2022
İstemiyorum
1 лайк
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Kul Feryadı2025 · Сингл · Bergen
Gücüm Kalmadı2024 · Сингл · Bergen
Kendinde Ara2024 · Сингл · Bergen
Timeless2023 · Сингл · Bergen
Sevgimin Bedeli2022 · Альбом · Bergen
Giden Gençliğim2022 · Альбом · Bergen
İstemiyorum2022 · Альбом · Bergen
Onu Da Yak Tanrım2022 · Альбом · Bergen
İnsan Severse2022 · Альбом · Bergen
Yıllar Affetmez2022 · Альбом · Bergen
Kardeşiz Kader2022 · Альбом · Bergen
Garibin Çilesi Mezarda Biter2022 · Альбом · Bergen
Son Ağlayışım2022 · Альбом · Bergen
Acıların Kadını2022 · Альбом · Bergen