La Machine Records

La Machine Records

Альбом  ·  2022

Je suis Machine Records, vol. 1

Контент 18+

#Хип-хоп
La Machine Records

Артист

La Machine Records

Релиз Je suis Machine Records, vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Intro (Hosted by Maffia Clik)

Intro (Hosted by Maffia Clik)

La Machine Records

Je suis Machine Records, vol. 1

1:12

2

Трек We on the Top

We on the Top

La Machine Records

Je suis Machine Records, vol. 1

5:26

3

Трек Je suis machine records

Je suis machine records

Kamikaro Bolay J

,

LYPSO

Je suis Machine Records, vol. 1

4:13

4

Трек Que du bonheur

Que du bonheur

La Machine Records

,

Seize

,

P-Kaz

,

Bbay

,

Phoenix Mak

Je suis Machine Records, vol. 1

4:28

5

Трек Malheureux

Malheureux

La Machine Records

,

LYPSO

Je suis Machine Records, vol. 1

4:55

6

Трек Ami à vie

Ami à vie

La Machine Records

,

Bewell

Je suis Machine Records, vol. 1

4:43

7

Трек My Life

My Life

La Machine Records

,

J.Pimp

,

La Machine Records, J.Pimp

,

FB One

Je suis Machine Records, vol. 1

3:22

8

Трек Les frères dalton

Les frères dalton

La Machine Records

,

Majestck Wakumpala

,

La Machine Records, Majestck Wakumpala

,

Kamikaro Bolay J

,

Marcus Exx

,

LYPSO

Je suis Machine Records, vol. 1

4:08

9

Трек Pourquoi je rap

Pourquoi je rap

La Machine Records

,

Les Ultimates

,

La Machine Records, Les Ultimates

,

P-Kaz

Je suis Machine Records, vol. 1

4:38

10

Трек K.O

K.O

La Machine Records

,

BOB ELVIS

Je suis Machine Records, vol. 1

3:30

11

Трек Nos différences

Nos différences

Maby Tshupec

Je suis Machine Records, vol. 1

3:35

12

Трек Bongo

Bongo

P KAZ

,

FB One

Je suis Machine Records, vol. 1

3:59

13

Трек Tirage au sort

Tirage au sort

La Machine Records

,

Marto Ki Juge

Je suis Machine Records, vol. 1

4:53

14

Трек Fragilise

Fragilise

La Machine Records

,

Aciduc 109

Je suis Machine Records, vol. 1

4:42

15

Трек Vuvuzela

Vuvuzela

La Machine Records

,

Marcus Exx

,

Majestick Wakumpala

,

Seize

,

Hellomisterben

Je suis Machine Records, vol. 1

6:27

16

Трек Negro

Negro

La Machine Records

,

Marcus Exx

,

Seize

,

Kamikaro Bolay J

,

Rachide

,

Vigor

Je suis Machine Records, vol. 1

6:04

17

Трек Tout va mal

Tout va mal

La Machine Records

Je suis Machine Records, vol. 1

6:06

Информация о правообладателе: La Machine Records
