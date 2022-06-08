О нас

Anacleto Saxoni

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Alfio Zanin

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

Incanto di Natale, Vol. 1

#Разное
Anacleto Saxoni

Артист

Anacleto Saxoni

Релиз Incanto di Natale, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:40

2

Трек Auld lang syne

Auld lang syne

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

3:04

3

Трек We three kings of orient are

We three kings of orient are

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

3:09

4

Трек O come o come Emmanuel

O come o come Emmanuel

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:54

5

Трек Good king wenceslas

Good king wenceslas

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:00

6

Трек I saw three ships (Come Sailing In)

I saw three ships (Come Sailing In)

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:19

7

Трек Once in royal David's city

Once in royal David's city

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:28

8

Трек Go tell it on the mountain

Go tell it on the mountain

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:17

9

Трек Bring a torch, Jeanette, Isabella

Bring a torch, Jeanette, Isabella

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:11

10

Трек Gesu' Bambino

Gesu' Bambino

Alfio Zanin

,

Massimo Pizzicati

,

Danilo Sassobianco

,

Anacleto Saxoni

Incanto di Natale, Vol. 1

2:44

11

Трек Jolly, old Saint Nicholas

Jolly, old Saint Nicholas

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

1:40

12

Трек O little town of Bethlehem

O little town of Bethlehem

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

3:11

13

Трек Sussex carol

Sussex carol

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

1:12

14

Трек The holly and the ivy

The holly and the ivy

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:06

15

Трек Angels from the realms of glory

Angels from the realms of glory

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:08

16

Трек Infant Holy, Infant Lowly

Infant Holy, Infant Lowly

Alfio Zanin

,

Massimo Pizzicati

,

Danilo Sassobianco

,

Anacleto Saxoni

Incanto di Natale, Vol. 1

2:12

17

Трек Coventry Carol

Coventry Carol

Alfio Zanin

,

Massimo Pizzicati

,

Danilo Sassobianco

,

Anacleto Saxoni

Incanto di Natale, Vol. 1

2:04

18

Трек In dulci jubilo

In dulci jubilo

Anacleto Saxoni

,

Danilo Sassobianco

,

Massimo Pizzicati

,

Alfio Zanin

Incanto di Natale, Vol. 1

2:06

19

Трек All Through the Night

All Through the Night

Alfio Zanin

,

Massimo Pizzicati

,

Danilo Sassobianco

,

Anacleto Saxoni

Incanto di Natale, Vol. 1

2:22

20

Трек Come Thou Long Expected Jesus

Come Thou Long Expected Jesus

Alfio Zanin

,

Massimo Pizzicati

,

Danilo Sassobianco

,

Anacleto Saxoni

Incanto di Natale, Vol. 1

2:40

Информация о правообладателе: La Bambolina s.a.s.
