Информация о правообладателе: Nageen Music
Другие альбомы исполнителя

Релиз Sad Story
Sad Story2022 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Chori maro Dard baryo dil mal
Chori maro Dard baryo dil mal2022 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Phone Karagee Jyanu
Phone Karagee Jyanu2022 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Mat rov mat rov dil ka tukda
Mat rov mat rov dil ka tukda2022 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Roto Roto night m sojau
Roto Roto night m sojau2022 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Jakhmi song
Jakhmi song2021 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Jakhmi dhamaka
Jakhmi dhamaka2021 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Love Story
Love Story2021 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra
Релиз Dhamakedar song
Dhamakedar song2021 · Альбом · Mahesh Byadwal Seedra

Mahesh Byadwal Seedra
