Информация о правообладателе: Khowar Production
Альбом · 2022
Dame Da Yar Kalai De
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Wa Da Laila Ghama2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Pa Zawandana Khushala Ose2024 · Сингл · Sawid Mada Khel
Ta Chi Safar Na Rastana Gi2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Sok Khushal De Ao Pa Cha Wrana Dunya Da2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Pa Tiktok Ki Pa For You Ki Da2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Sta Pa Gham Ke Ba Yam Pa Intezar2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Watan Ta Rasha Akhter De2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Za Ghamjan Yam2024 · Сингл · Shandi Gul Mizarwal
Gedi Gedi Zulfan2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Mary Starge Laray Ghotay2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Di Mo Pa Mina Raqiban2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Zama Janan Janan Watana2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Sparlai Pa Watan Roghlai2024 · Сингл · Raza Noor Wazir
Lare Sha Raqeeba2024 · Сингл · Raza Noor Wazir