Информация о правообладателе: MG RAJASTHANI
Альбом · 2022
Ghumela Gherdar Ghaghro
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Fatodo Gagriyo2024 · Сингл · Sanju Mali
Fagan Aayo Re Lur Leva De2024 · Сингл · Sanju Mali
Gola Nache Gariya2024 · Сингл · Sanju Mali
Lul Lul Nache Re Nakhrali Aao Tho fagad Aayo2024 · Сингл · Sanju Mali
Banna Mtana Mhara Rutho Ji2024 · Сингл · Bablu Ankiya
Kahdo Banna Sa dil Ri Aakho Me Aakhe Dal2024 · Сингл · Bablu Ankiya
Pahucha Du Thane Pihariye2023 · Сингл · Sanju Mali
Badal Gaya Tu2023 · Сингл · Sanju Mali
Surat Chapgi Mhare Dilde Me2023 · Сингл · Sanju Mali
Dil Nahi Lage Gori2023 · Сингл · Sanju Mali
Banni Thaari Majaako Mehngi Laage2023 · Сингл · Sanju Mali
Kalo Chashmo2023 · Сингл · Sanju Mali
Fouji Cut Baal2022 · Сингл · Shambu Meena
Bannisa Hole Halo2022 · Альбом · Sanju Mali