Информация о правообладателе: Rehmat Nawaz
Альбом · 2022
Bangash Tal Zindabad
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Ma Mohabbat Ta Tijarat Karay De2024 · Сингл · Behlol marwat
Ashna (Live)2024 · Сингл · Behlol marwat
Loby Mey Janan Ph Khwar Zargi2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Khawry Dy Kry Gul Gul Zwany2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Malangi Da2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Ta Prey Swazawam Raqiba2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Swaza Way Ba Mey Tar Koma2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Stargy Ye Gori Zrh Mayan She2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Da Pekhawar Khukly Jenai2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Zindagi Sh Maza Nakri2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Ta Zama Janan Ya2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Khukly zaan Sigar Ka2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Sta Ghamona Dair Dranh Di2024 · Сингл · Zeeshan Marwat
Da Musafaro Akhtar Da Arman Dak2024 · Сингл · Zeeshan Marwat