Cafe Chillout de Ibiza

Cafe Chillout de Ibiza

,

Chillout Lounge Summertime Café

,

Alma Chillout

Альбом  ·  2021

春假放松音乐

#Поп
Cafe Chillout de Ibiza

Артист

Cafe Chillout de Ibiza

Релиз 春假放松音乐

#

Название

Альбом

1

Трек Free Your Mind

Free Your Mind

Marga Sol

春假放松音乐

5:18

2

Трек Sunrise

Sunrise

Marga Sol

春假放松音乐

4:18

3

Трек French Kiss

French Kiss

Marga Sol

春假放松音乐

4:36

4

Трек Imagine Me

Imagine Me

Marga Sol

春假放松音乐

3:19

5

Трек Aspiration

Aspiration

Antiproject

春假放松音乐

7:17

6

Трек Love Surprise

Love Surprise

Marga Sol

春假放松音乐

4:02

7

Трек Ibiza Blue

Ibiza Blue

Marga Sol

春假放松音乐

5:02

8

Трек Poison & Passion

Poison & Passion

Marga Sol

春假放松音乐

4:42

9

Трек Fabulous Journey

Fabulous Journey

Dan Smooth

,

Elena T

春假放松音乐

8:06

10

Трек Water Drop

Water Drop

Marga Sol

春假放松音乐

4:42

11

Трек Love Horizons

Love Horizons

Marga Sol

春假放松音乐

6:50

12

Трек Promenade

Promenade

Piero

春假放松音乐

5:20

13

Трек The Birth of the Universe

The Birth of the Universe

Masalex

春假放松音乐

6:15

14

Трек Samba Morning

Samba Morning

Marga Sol

春假放松音乐

3:36

15

Трек Meridianus

Meridianus

Deewayne

春假放松音乐

3:22

16

Трек Broadband

Broadband

Oscar Rocchi

春假放松音乐

3:52

17

Трек Slow Down

Slow Down

Marga Sol

春假放松音乐

5:57

18

Трек Faces of Love

Faces of Love

Marga Sol

春假放松音乐

3:31

19

Трек Winners

Winners

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

春假放松音乐

3:08

20

Трек Ethno Sences

Ethno Sences

Marga Sol

春假放松音乐

4:32

21

Трек Since You Are Gone

Since You Are Gone

Marga Sol

春假放松音乐

5:36

22

Трек Summer Moon

Summer Moon

Marga Sol

春假放松音乐

3:17

23

Трек Waiting (For You)

Waiting (For You)

Piero

春假放松音乐

6:22

24

Трек Love Wave

Love Wave

Marga Sol

春假放松音乐

4:13

25

Трек Mediatic Era

Mediatic Era

Oscar Rocchi

春假放松音乐

3:53

26

Трек Morning Sun

Morning Sun

Marga Sol

春假放松音乐

4:23

Информация о правообладателе: Lounge Media
Cafe Chillout de Ibiza
Cafe Chillout de Ibiza

