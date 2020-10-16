О нас

Chillout Lounge Summertime Café

Chillout Lounge Summertime Café

,

Bar Lounge

,

Saint Tropez Radio Lounge Chillout Music Club

Альбом  ·  2020

Friday Night Electro Lounge Music

#Поп
Chillout Lounge Summertime Café

Артист

Chillout Lounge Summertime Café

Релиз Friday Night Electro Lounge Music

#

Название

Альбом

1

Трек Cavalero

Cavalero

Michael Crowther

Friday Night Electro Lounge Music

4:46

2

Трек Breeze

Breeze

Brass

Friday Night Electro Lounge Music

3:38

3

Трек Inside the News

Inside the News

Brass

Friday Night Electro Lounge Music

4:08

4

Трек Sunset

Sunset

Andrea Cardillo

Friday Night Electro Lounge Music

4:01

5

Трек You Club

You Club

Antonio Arena

,

Iffar

Friday Night Electro Lounge Music

3:25

6

Трек Never Before Day

Never Before Day

LizMoneypenny

Friday Night Electro Lounge Music

3:40

7

Трек Deep Blue

Deep Blue

Copponi

Friday Night Electro Lounge Music

4:41

8

Трек Ibiza Sun

Ibiza Sun

Antonio Vernuccio

Friday Night Electro Lounge Music

6:20

9

Трек Night in Capri

Night in Capri

giacomo bondi

Friday Night Electro Lounge Music

3:54

10

Трек Are You Dreaming

Are You Dreaming

GYSNOIZE

Friday Night Electro Lounge Music

4:36

11

Трек Cotton Club

Cotton Club

Copponi

Friday Night Electro Lounge Music

5:12

12

Трек Traveling

Traveling

GYSNOIZE

Friday Night Electro Lounge Music

3:35

13

Трек Clocks

Clocks

The Chill Out Music Society

Friday Night Electro Lounge Music

5:12

14

Трек Beleza Pura

Beleza Pura

giacomo bondi

Friday Night Electro Lounge Music

5:51

15

Трек I Feel It Now

I Feel It Now

Francesco Demegni

Friday Night Electro Lounge Music

3:54

16

Трек Origin of Life

Origin of Life

Edward Castello

Friday Night Electro Lounge Music

4:22

17

Трек Stain

Stain

Deewayne

Friday Night Electro Lounge Music

2:14

18

Трек Sigh

Sigh

Frank Tayla

Friday Night Electro Lounge Music

3:53

19

Трек Blue Sky

Blue Sky

Max Riddle

Friday Night Electro Lounge Music

6:12

20

Трек A Night in Goa

A Night in Goa

Andrea Cardillo

Friday Night Electro Lounge Music

4:30

21

Трек Birth of a Dream

Birth of a Dream

Vibraphile

Friday Night Electro Lounge Music

4:11

22

Трек Midnight in Paris

Midnight in Paris

Andrea Cardillo

Friday Night Electro Lounge Music

4:09

23

Трек So Alive

So Alive

Zeequencha

,

Liz Kretschmer

Friday Night Electro Lounge Music

6:07

24

Трек Lights

Lights

The Chill Out Music Society

Friday Night Electro Lounge Music

3:43

25

Трек Flux

Flux

Oscar Rocchi

Friday Night Electro Lounge Music

3:12

26

Трек La sincérité

La sincérité

Alex Greenhouse

Friday Night Electro Lounge Music

4:42

27

Трек Adios

Adios

Andrea Cardillo Project

Friday Night Electro Lounge Music

5:02

28

Трек Fair in Love

Fair in Love

St Project

Friday Night Electro Lounge Music

2:14

29

Трек Simple Things

Simple Things

Francesco Demegni

Friday Night Electro Lounge Music

4:18

Информация о правообладателе: Regiby Productions
