О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Stana Izbasa

Stana Izbasa

Альбом  ·  2013

Petrece Cu Stana Izbasa

#Со всего мира
Stana Izbasa

Артист

Stana Izbasa

Релиз Petrece Cu Stana Izbasa

#

Название

Альбом

1

Трек Am Venit Cu Voie Buna

Am Venit Cu Voie Buna

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:58

2

Трек Amara Esti Strainatate

Amara Esti Strainatate

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:29

3

Трек Ce Rau Imi Pare Badita

Ce Rau Imi Pare Badita

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:07

4

Трек Cin' iubeste Soarele Si Luna

Cin' iubeste Soarele Si Luna

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:40

5

Трек Cine-I Cu Noroc

Cine-I Cu Noroc

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:36

6

Трек Dorule Nu Fi Nebun

Dorule Nu Fi Nebun

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:14

7

Трек Frunza-n Codru-Ngalbeneste

Frunza-n Codru-Ngalbeneste

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:44

8

Трек Galbena-I Frunza-n Livezi

Galbena-I Frunza-n Livezi

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:37

9

Трек Hai Roata Si Iar Roata

Hai Roata Si Iar Roata

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:19

10

Трек Colaj

Colaj

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:58

11

Трек Mandra-I Hora Banateana

Mandra-I Hora Banateana

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:40

12

Трек Nu Mor Caii Cand Vor Cainii

Nu Mor Caii Cand Vor Cainii

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:32

13

Трек Oameni Buni Eu Am Venit

Oameni Buni Eu Am Venit

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:14

14

Трек Uite Ce Nunta Frumoasa

Uite Ce Nunta Frumoasa

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:31

15

Трек Vezi Mai Lume Cum II Viata

Vezi Mai Lume Cum II Viata

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:52

16

Трек Vino Bade Luni La Mine

Vino Bade Luni La Mine

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:32

17

Трек Badita Dragostea Ta

Badita Dragostea Ta

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:51

18

Трек Canta Cucul Prin Padure

Canta Cucul Prin Padure

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:57

19

Трек Ce Mi-Ai Da

Ce Mi-Ai Da

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:07

20

Трек Mai O Viata De-as Trai

Mai O Viata De-as Trai

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:48

21

Трек Nu Ma Dau Pe Lumea Toata

Nu Ma Dau Pe Lumea Toata

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:55

22

Трек Nunta Mare

Nunta Mare

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:04

23

Трек Plange Sufletul in Mine

Plange Sufletul in Mine

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:58

24

Трек Se-Nsoara Baiatul Meu

Se-Nsoara Baiatul Meu

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

3:56

25

Трек Spune Mai Barbate

Spune Mai Barbate

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

4:19

26

Трек Stana De La Timisoara

Stana De La Timisoara

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

2:59

27

Трек Tu Si Eu

Tu Si Eu

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

5:51

28

Трек Te Iubesc Bade De-O Viata

Te Iubesc Bade De-O Viata

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

5:40

29

Трек Asta Ii Nunta Bogata

Asta Ii Nunta Bogata

Stana Izbasa

Petrece Cu Stana Izbasa

5:00

Информация о правообладателе: BIG MAN Romania
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Nu pot sa cred ca prietena mea
Nu pot sa cred ca prietena mea2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Viata mea nu ar exista
Viata mea nu ar exista2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Ai ratacit drumul iar
Ai ratacit drumul iar2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Vreau sa fiu cea mai iubita
Vreau sa fiu cea mai iubita2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Am iubit in viata mea
Am iubit in viata mea2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Sari bagita jos din pat
Sari bagita jos din pat2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Dragostea ii viata mea
Dragostea ii viata mea2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз A mai grea boala din lume
A mai grea boala din lume2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Da sara pân' dimineață
Da sara pân' dimineață2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Pentru fata mea
Pentru fata mea2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Florile din camp
Florile din camp2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Bagea-n sat s-o auzit
Bagea-n sat s-o auzit2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Floricica din carare
Floricica din carare2024 · Сингл · Stana Izbasa
Релиз Trece mandra la colnic
Trece mandra la colnic2024 · Сингл · Stana Izbasa

Похожие артисты

Stana Izbasa
Артист

Stana Izbasa

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож