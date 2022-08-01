О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Khalid Kamal
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pa Ma Grana Ashna
Pa Ma Grana Ashna2024 · Сингл · Raheela Naz
Релиз Akhtara Ta Rasha Janan Rawala
Akhtara Ta Rasha Janan Rawala2023 · Сингл · Muhammad Khan Derwesh
Релиз Kashale Janan
Kashale Janan2023 · Сингл · Muhammad Khan Derwesh
Релиз Laz Dawran De Pote
Laz Dawran De Pote2023 · Сингл · Muhammad Khan Derwesh
Релиз Cherta Ye Rawona Wa Jalkey
Cherta Ye Rawona Wa Jalkey2022 · Альбом · Muhammad Khan Derwesh
Релиз Tapey Gap Shap
Tapey Gap Shap2022 · Альбом · Muhammad Khan Derwesh
Релиз Pashto Funny Sandare
Pashto Funny Sandare2022 · Альбом · Muhammad Khan Derwesh

Похожие артисты

Muhammad Khan Derwesh
Артист

Muhammad Khan Derwesh

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож