Livio Polini

Livio Polini

Альбом  ·  2019

Good party

#Поп
Livio Polini

Артист

Livio Polini

Релиз Good party

#

Название

Альбом

1

Трек Stop fantasy

Stop fantasy

Livio Polini

Good party

3:06

2

Трек White frozen white

White frozen white

Livio Polini

Good party

3:10

3

Трек Break ice

Break ice

Livio Polini

Good party

2:54

4

Трек Around the corner

Around the corner

Livio Polini

Good party

2:37

5

Трек Crazy gang

Crazy gang

Livio Polini

Good party

3:00

6

Трек Shoot me

Shoot me

Livio Polini

Good party

3:14

7

Трек I need afraid

I need afraid

Livio Polini

Good party

2:40

8

Трек More than ever

More than ever

Livio Polini

Good party

2:54

9

Трек You got my soul

You got my soul

Livio Polini

Good party

2:57

10

Трек Master of the night

Master of the night

Livio Polini

Good party

2:57

11

Трек Stop to the station

Stop to the station

Livio Polini

Good party

3:06

12

Трек Thin ice

Thin ice

Livio Polini

Good party

3:06

13

Трек Dance with me dj

Dance with me dj

Livio Polini

Good party

3:08

14

Трек Wind kill kill

Wind kill kill

Livio Polini

Good party

3:06

15

Трек Make a change

Make a change

Livio Polini

Good party

2:57

16

Трек Future time

Future time

Livio Polini

Good party

3:12

17

Трек Black heads

Black heads

Livio Polini

Good party

3:21

18

Трек Keep on looking

Keep on looking

Livio Polini

Good party

3:22

19

Трек The glass city

The glass city

Livio Polini

Good party

3:21

20

Трек On the rocks

On the rocks

Livio Polini

Good party

3:37

21

Трек My fun

My fun

Livio Polini

Good party

2:52

22

Трек Picture of you

Picture of you

Livio Polini

Good party

3:10

23

Трек Better of you

Better of you

Livio Polini

Good party

3:06

24

Трек Deep point

Deep point

Livio Polini

Good party

2:55

25

Трек Good party

Good party

Livio Polini

Good party

2:55

Информация о правообладателе: Mamely srl
