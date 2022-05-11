О нас

Информация о правообладателе: PAS Production
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ghamjan Dee
Ghamjan Dee2024 · Альбом · Noor Mohammad Kochi
Релиз Chi Ra Istale ye La Kora
Chi Ra Istale ye La Kora2024 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Nasta Nawakai Da
Nasta Nawakai Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Raka Ijaza Os Zam
Raka Ijaza Os Zam2023 · Альбом · Noor Mohammad Kochi
Релиз Da Khudai wale Yadazy
Da Khudai wale Yadazy2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Shah Wazira Yara Khost Ke Garme Da
Shah Wazira Yara Khost Ke Garme Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Rawra Dedanona
Rawra Dedanona2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Nan Me Khaista Yar Darghalai Da
Nan Me Khaista Yar Darghalai Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Pa Khumaro Stargo De Prata Zulfan We
Pa Khumaro Stargo De Prata Zulfan We2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Mata Ta Raza Sherene
Mata Ta Raza Sherene2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз De Bulbalo Shor Mashor Da
De Bulbalo Shor Mashor Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Der Me Yadegi
Der Me Yadegi2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Zargara Jor Ka Amelona
Zargara Jor Ka Amelona2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Релиз Nazanene Baran waregi
Nazanene Baran waregi2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi

Похожие артисты

Noor Mohammad Kochi
Артист

Noor Mohammad Kochi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож