Qandi Kochi

Qandi Kochi

Альбом  ·  2022

Da Gull Pa Shan Zama Janan

#Со всего мира
Qandi Kochi

Артист

Qandi Kochi

Релиз Da Gull Pa Shan Zama Janan

#

Название

Альбом

1

Трек Da Gulab Gul Zama Da Yar Pa Sham Rang Dai

Da Gulab Gul Zama Da Yar Pa Sham Rang Dai

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

4:54

2

Трек Da Mama Zoya Ruswa Ba Me Kay

Da Mama Zoya Ruswa Ba Me Kay

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

4:07

3

Трек Da Razmak Da Gharoo Qawtra Yma

Da Razmak Da Gharoo Qawtra Yma

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

6:16

4

Трек Janan Rawan Saba Bal Watan

Janan Rawan Saba Bal Watan

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

3:53

5

Трек Lalaya Pa Ta Cha Bran Dai

Lalaya Pa Ta Cha Bran Dai

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

4:25

6

Трек Nan Me Dera Gharbi Da

Nan Me Dera Gharbi Da

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

5:12

7

Трек pr gharoo hori spine Wawray

pr gharoo hori spine Wawray

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

4:03

8

Трек Qurban Qurban Khwazha La Ka Gurgra Yam

Qurban Qurban Khwazha La Ka Gurgra Yam

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

7:07

9

Трек Tola Da Sroo Zaroo Sona Yam

Tola Da Sroo Zaroo Sona Yam

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

7:12

10

Трек Da Khumari Sthargi Di Ma tora wa.

Da Khumari Sthargi Di Ma tora wa.

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

4:52

11

Трек Tori tori sthargi da janan di

Tori tori sthargi da janan di

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

3:19

12

Трек Way Ka Ta La Ma Mena Ghwray

Way Ka Ta La Ma Mena Ghwray

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

5:03

13

Трек da ashna tori sthargi dear khund kwy

da ashna tori sthargi dear khund kwy

Qandi Kochi

Da Gull Pa Shan Zama Janan

6:00

Информация о правообладателе: Kochi Production
