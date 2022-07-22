Информация о правообладателе: Güney Marlen
Альбом · 2022
Muhteşem Yalnızlık
2 лайка
Другие альбомы исполнителя
Kaldırımları İşgal Eden Arabalar - Full Band2024 · Сингл · Güney Marlen
Tek Yol Senmişsin2024 · Сингл · Alança
Sahibinden Satılık Şarkıcı2023 · Альбом · Güney Marlen
Kırdığın Kalp2023 · Сингл · Güney Marlen
Mutlu Olsun2023 · Сингл · Güney Marlen
Dalgakıran2023 · Сингл · Güney Marlen
Teşekkürler Dünya2023 · Сингл · Güney Marlen
Aşk Bittiğinden Beri2023 · Сингл · Güney Marlen
Birkaç Slogan2023 · Сингл · Güney Marlen
Leyla2023 · Сингл · Güney Marlen
Muhteşem Yalnızlık2022 · Альбом · Güney Marlen
Durmuş2022 · Альбом · Güney Marlen
Ay Işığı Melankolisi2022 · Альбом · Güney Marlen
Kuscam Böyle2022 · Альбом · Güney Marlen