Информация о правообладателе: Zarghoon Music Center
Альбом · 2022
Bangaro Dy Sharng Jor Dy, Vol. 4401
Другие альбомы исполнителя
Ghamjan Dee2024 · Альбом · Noor Mohammad Kochi
Chi Ra Istale ye La Kora2024 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Nasta Nawakai Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Raka Ijaza Os Zam2023 · Альбом · Noor Mohammad Kochi
Da Khudai wale Yadazy2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Shah Wazira Yara Khost Ke Garme Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Rawra Dedanona2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Nan Me Khaista Yar Darghalai Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Pa Khumaro Stargo De Prata Zulfan We2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Mata Ta Raza Sherene2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
De Bulbalo Shor Mashor Da2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Der Me Yadegi2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Zargara Jor Ka Amelona2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi
Nazanene Baran waregi2023 · Сингл · Noor Mohammad Kochi