Art Tatum

Art Tatum

Альбом  ·  2022

The Funny Barber Shop

#Джаз
Art Tatum

Артист

Art Tatum

Релиз The Funny Barber Shop

#

Название

Альбом

1

Трек Hallelujah!

Hallelujah!

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:00

2

Трек Ain't Misbehavin

Ain't Misbehavin

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:38

3

Трек Where or When

Where or When

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:59

4

Трек Body and Soul

Body and Soul

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:05

5

Трек Out of Nowhere

Out of Nowhere

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:50

6

Трек Runnin' Wild

Runnin' Wild

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:49

7

Трек Cherokee

Cherokee

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:59

8

Трек Kerry Dance

Kerry Dance

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:24

9

Трек Indiana

Indiana

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:52

10

Трек Song of Vagabonds, Pt. 1

Song of Vagabonds, Pt. 1

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:54

11

Трек Memories of You

Memories of You

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:03

12

Трек Yesterdays

Yesterdays

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:04

13

Трек 9 - 20 Special

9 - 20 Special

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:27

14

Трек I'm beginning to see the Light

I'm beginning to see the Light

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:11

15

Трек Song of Vagabonds, Pt. 2

Song of Vagabonds, Pt. 2

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:16

16

Трек Lover

Lover

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:56

17

Трек Poor Butterfly, Pt. 1

Poor Butterfly, Pt. 1

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:04

18

Трек Gershwin Medley

Gershwin Medley

Art Tatum

The Funny Barber Shop

4:20

19

Трек Begin the Beguine

Begin the Beguine

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:17

20

Трек Smoke Gets in your Eyes

Smoke Gets in your Eyes

Art Tatum

The Funny Barber Shop

2:58

21

Трек She's Funny that Way

She's Funny that Way

Art Tatum

The Funny Barber Shop

4:14

22

Трек Poor Butterfly, Pt. 2

Poor Butterfly, Pt. 2

Art Tatum

The Funny Barber Shop

3:32

Информация о правообладателе: Funny Barber
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


