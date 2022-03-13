О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Roger Williams

Roger Williams

Альбом  ·  2022

The Funny Barber Shop

#Джаз
Roger Williams

Артист

Roger Williams

Релиз The Funny Barber Shop

#

Название

Альбом

1

Трек Peg O' My Heart

Peg O' My Heart

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:53

2

Трек Don't Fence Me In

Don't Fence Me In

Roger Williams

The Funny Barber Shop

1:55

3

Трек Sunday, Monday, Or Always

Sunday, Monday, Or Always

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:32

4

Трек Linda

Linda

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:05

5

Трек Riders In The Sky

Riders In The Sky

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:25

6

Трек Some Enchanted Evening

Some Enchanted Evening

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:15

7

Трек Jingle, Jangle Jingle

Jingle, Jangle Jingle

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:21

8

Трек As Time Goes By

As Time Goes By

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:19

9

Трек Symphony

Symphony

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:59

10

Трек The Last Time I Saw Paris

The Last Time I Saw Paris

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:31

11

Трек Nature Boy

Nature Boy

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:57

12

Трек To Each His Own

To Each His Own

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:50

13

Трек The Bells Of St. Mary's

The Bells Of St. Mary's

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:15

14

Трек Oh, What It Seemed To Be

Oh, What It Seemed To Be

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:21

15

Трек You'll Never Know

You'll Never Know

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:16

16

Трек Laura

Laura

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:59

17

Трек The Warsaw Concerto

The Warsaw Concerto

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:30

18

Трек Buttons And Bows

Buttons And Bows

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:11

19

Трек Now Is The Hour

Now Is The Hour

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:47

20

Трек Blueberry Hill

Blueberry Hill

Roger Williams

The Funny Barber Shop

3:08

21

Трек Anniversary Song

Anniversary Song

Roger Williams

The Funny Barber Shop

4:00

22

Трек Holiday For Strings

Holiday For Strings

Roger Williams

The Funny Barber Shop

2:46

23

Трек Zip-A-Dee Doo-Dah

Zip-A-Dee Doo-Dah

Roger Williams

The Funny Barber Shop

1:53

Информация о правообладателе: Funny Barber
