ElectroMachine 2.0

ElectroMachine 2.0

Альбом  ·  2018

Heads or Tails: Resident Evil

ElectroMachine 2.0

Артист

ElectroMachine 2.0

Релиз Heads or Tails: Resident Evil

#

Название

Альбом

1

Трек Moonlight Introduction (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Electro Version]

Moonlight Introduction (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Electro Version]

ElectroMachine 2.0

Heads or Tails: Resident Evil

0:24

2

Трек Moonlight Sonata (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Electro Version]

Moonlight Sonata (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Electro Version]

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

5:06

3

Трек Guard House (Electro Version)

Guard House (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:57

4

Трек The Joy of Life (Electro Version)

The Joy of Life (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:48

5

Трек Escape from Laboratory (Electro Version)

Escape from Laboratory (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:02

6

Трек The Beginning of the Nightmare (Electro Version)

The Beginning of the Nightmare (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:25

7

Трек The Night Begin (Electro Version)

The Night Begin (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

2:16

8

Трек Leon and Claire (Electro Version)

Leon and Claire (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:43

9

Трек Safe Heaven (Electro Version)

Safe Heaven (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:30

10

Трек Last Decision (Electro Version)

Last Decision (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:53

11

Трек Her Determination (Electro Version)

Her Determination (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:50

12

Трек Main Hall (Electro Version)

Main Hall (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:49

13

Трек Wandering Around (Electro Version)

Wandering Around (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

2:14

14

Трек Tyrant Showdown (Electro Version)

Tyrant Showdown (Electro Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:32

15

Трек Moonlight Introduction (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Classic Version]

Moonlight Introduction (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Classic Version]

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:24

16

Трек Moonlight Sonata (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Classic Version]

Moonlight Sonata (Piano Sonata No. 14 en Do Mineur, Op. 27, n°2) [Classic Version]

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

5:06

17

Трек Guard House (Classic Version)

Guard House (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:57

18

Трек The Joy of Life (Classic Version)

The Joy of Life (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:48

19

Трек Escape from Laboratory (Classic Version)

Escape from Laboratory (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:06

20

Трек The Beginning of the Nightmare (Classic Version)

The Beginning of the Nightmare (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:25

21

Трек The Night Begin (Classic Version)

The Night Begin (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

2:16

22

Трек Leon and Claire (Classic Version)

Leon and Claire (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:43

23

Трек Safe Heaven (Classic Version)

Safe Heaven (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:30

24

Трек Last Decision (Classic Version)

Last Decision (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:53

25

Трек Her Determination (Classic Version)

Her Determination (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:48

26

Трек Main Hall (Classic Version)

Main Hall (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

1:49

27

Трек Wandering Around (Classic Version)

Wandering Around (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

2:16

28

Трек Tyrant Showdown (Classic Version)

Tyrant Showdown (Classic Version)

ElectroMachine 2.0

,

Christian Levitan

Heads or Tails: Resident Evil

0:32

Информация о правообладателе: Music Bank
