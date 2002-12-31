Original Hits: Glen Miller

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Stardust
Big Bands, Vol. 3: Glen Miller & His Orchestra
Best of the Big Bands, Vol. 3: Glen Miller & His Orchestra
Pearl Harbour - Glenn Miller Songs for the Boys, Vol. 2
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