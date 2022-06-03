О нас

Muhan4ek

Muhan4ek

Альбом  ·  2022

Поймай плохого парня

Muhan4ek

Артист

Muhan4ek

Релиз Поймай плохого парня

#

Название

Альбом

1

Трек Интро ппп

Интро ппп

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:43

2

Трек Лицо под маской (feat. Cfca)

Лицо под маской (feat. Cfca)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:32

3

Трек Сильно пожалеешь (feat. Zumma)

Сильно пожалеешь (feat. Zumma)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:52

4

Трек Ворошиловский стрелок (feat. Cfca)

Ворошиловский стрелок (feat. Cfca)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:20

5

Трек Огромный (feat. Mahachkala)

Огромный (feat. Mahachkala)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:32

6

Трек Дисс на мистера Крабова

Дисс на мистера Крабова

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:52

7

Трек Wasabi

Wasabi

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:46

8

Трек Пошли вы (feat. Cfca, Balluk)

Пошли вы (feat. Cfca, Balluk)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:05

9

Трек Cнова тот вечер

Cнова тот вечер

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:08

10

Трек Не хотел того (feat. Balluk)

Не хотел того (feat. Balluk)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:23

11

Трек Рифмы, панчи, лирикс

Рифмы, панчи, лирикс

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:07

12

Трек Всё ещё район

Всё ещё район

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:40

13

Трек Only You Can Set Me Free (feat. Cfca)

Only You Can Set Me Free (feat. Cfca)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:27

14

Трек Не элегантный (feat. Lime Malton)

Не элегантный (feat. Lime Malton)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:40

15

Трек Unlucky Day (feat. Cfca)

Unlucky Day (feat. Cfca)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:14

16

Трек Снова сентябрь пришёл

Снова сентябрь пришёл

Muhan4ek

Поймай плохого парня

3:38

17

Трек Французский трэп 2 (feat. Cfca)

Французский трэп 2 (feat. Cfca)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:49

18

Трек Не бедные (feat. Zumma)

Не бедные (feat. Zumma)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:25

19

Трек Что такое надежда

Что такое надежда

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:06

20

Трек Месть это ничто

Месть это ничто

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:53

21

Трек Kieru (feat. Cfca, Lime Malton)

Kieru (feat. Cfca, Lime Malton)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

2:12

22

Трек Город бумажный (feat. Sir Bashkir)

Город бумажный (feat. Sir Bashkir)

Muhan4ek

Поймай плохого парня

3:01

23

Трек Самый наркоманский трек в мире

Самый наркоманский трек в мире

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:33

24

Трек Аутро ппп

Аутро ппп

Muhan4ek

Поймай плохого парня

1:53

Информация о правообладателе: Muhan4ek
