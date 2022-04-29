Al mondo musicale

Слушатели
Maura Mazzonetto
Dante e Beatrice, Op. 134 Meditazione per orchestra a plettro, arpa e organo
Canzone d'Amore, Op. 281 per mandolino e pianoforte
Inno op 261 a due voci con pianoforte
Ave maria per canto e pianoforte e seconda voce
Sur la plage per pianoforte
Sous le tilleul per pianoforte
En gondole per pianoforte, Op. 113
Gemito appassionato, elegia per due mandolini, mandola e pianoforte
Dans le pays des songes, per pianoforte
Patinage, per pianoforte
Infanzia, sulle 5 note per pianoforte e 4 mani
Vogata notturna, Op. 233 per orchestra a plettro
Pleine lune, per pianoforte
Dante e beatrice, versione per pianoforte dell'autore
Mirto e cipresso, Op. 180, elegia per orchestra a plettro