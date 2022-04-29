Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Al mondo musicale

Al mondo musicale

Maura Mazzonetto

Velut Luna  • Классическая музыка  • 2022

1

Dante e Beatrice, Op. 134 Meditazione per orchestra a plettro, arpa e organo

Maura Mazzonetto

6:38

2

Canzone d'Amore, Op. 281 per mandolino e pianoforte

Maura Mazzonetto

2:51

3

Inno op 261 a due voci con pianoforte

Maura Mazzonetto

3:27

4

Ave maria per canto e pianoforte e seconda voce

Maura Mazzonetto

3:58

5

Sur la plage per pianoforte

Maura Mazzonetto

2:24

6

Sous le tilleul per pianoforte

Maura Mazzonetto

1:35

7

En gondole per pianoforte, Op. 113

Maura Mazzonetto

2:07

8

Gemito appassionato, elegia per due mandolini, mandola e pianoforte

Maura Mazzonetto

7:27

9

Dans le pays des songes, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:43

10

Patinage, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:16

11

Infanzia, sulle 5 note per pianoforte e 4 mani

Maura Mazzonetto

6:00

12

Vogata notturna, Op. 233 per orchestra a plettro

Maura Mazzonetto

3:54

13

Pleine lune, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:58

14

Dante e beatrice, versione per pianoforte dell'autore

Maura Mazzonetto

6:10

15

Mirto e cipresso, Op. 180, elegia per orchestra a plettro

Maura Mazzonetto

4:57

1

Dante e Beatrice, Op. 134 Meditazione per orchestra a plettro, arpa e organo

Maura Mazzonetto

6:38

2

Canzone d'Amore, Op. 281 per mandolino e pianoforte

Maura Mazzonetto

2:51

3

Inno op 261 a due voci con pianoforte

Maura Mazzonetto

3:27

4

Ave maria per canto e pianoforte e seconda voce

Maura Mazzonetto

3:58

5

Sur la plage per pianoforte

Maura Mazzonetto

2:24

6

Sous le tilleul per pianoforte

Maura Mazzonetto

1:35

7

En gondole per pianoforte, Op. 113

Maura Mazzonetto

2:07

8

Gemito appassionato, elegia per due mandolini, mandola e pianoforte

Maura Mazzonetto

7:27

9

Dans le pays des songes, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:43

10

Patinage, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:16

11

Infanzia, sulle 5 note per pianoforte e 4 mani

Maura Mazzonetto

6:00

12

Vogata notturna, Op. 233 per orchestra a plettro

Maura Mazzonetto

3:54

13

Pleine lune, per pianoforte

Maura Mazzonetto

3:58

14

Dante e beatrice, versione per pianoforte dell'autore

Maura Mazzonetto

6:10

15

Mirto e cipresso, Op. 180, elegia per orchestra a plettro

Maura Mazzonetto

4:57