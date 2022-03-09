Your device does not support JavaScript!

Альбом
Постер альбома Devi Lakshmi Aradhana

Devi Lakshmi Aradhana

Various Artists

Rajshri Soul  • Музыка мира  • 2022

1

Jai Lakshmi Mata - Lakshmi Mata Ki Aarti

Sanjeevani Bhelande

4:42

2

Bhadra Lakshmi Stavam Stotram

Susmirata Dawalkar

12:00

3

Bhagyada Lakshmi Baramma

Chandana Bala Kalyan

5:38

4

Bhagya Suktam Wellness

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat

3:13

5

Shri Suktam Lakshmi

Vighnesh GhanapaathiGurumurthi BhatShridhara Bhat

5:10

6

Karagre Vasate Lakshmi Morning Shloka

Ketan Patwardhan

2:53

7

Shri Lakshmi Chalisa

Ketan Patwardhan

10:47

8

Mahalakshmi Mantra

Ketan Patwardhan

22:28

9

Mahalakshmichi Aarti

Sanjeevani Bhelande

2:32

10

Mahalakshmi Ashtakam

Rajalakshmee Sanjay

3:21

11

Lakshmi Kuber Mantra

Rajalakshmee Sanjay

8:00

12

Mahalakshmi Suprabhatam

Rajalakshmee Sanjay

23:19

13

Kanakdhara Stotram

Rajalakshmee Sanjay

13:09

14

Ashtalakshmi Stotram

Rajalakshmee Sanjay

9:45

15

Lakshmee Hayagreeva Pancharatnam

Rajalakshmee Sanjay

16:27

