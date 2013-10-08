Рахманинов: Произведения для хора a cappella

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Валерий Полянский
Шостакович: Антиформалистический раёк (Live)
Рахманинов: Всенощное бдение, соч. 37 (Live)
Бортнянский: Концерты для хора Nos. 34, 2, 14, 13, 17, 31, 22, 26, 6
Бортнянский: Концерты для хора Nos. 11, 33, 19, 1, 21, 7, 18
Бортнянский: Концерты для хора Nos. 12, 9, 29, 20, 30, 24
Бортнянский: Концерты для хора Nos. 16, 3, 35, 5, 27, 8, 23
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