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Альбом
Постер альбома Рахманинов: Произведения для хора a cappella

Рахманинов: Произведения для хора a cappella

Валерий Полянский

Claves Records  • Классическая музыка  • 1993

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Бортнянский: Концерты для хора Nos. 34, 2, 14, 13, 17, 31, 22, 26, 6

Постер альбома Бортнянский: Концерты для хора Nos. 11, 33, 19, 1, 21, 7, 18

Бортнянский: Концерты для хора Nos. 11, 33, 19, 1, 21, 7, 18

Постер альбома Бортнянский: Концерты для хора Nos. 12, 9, 29, 20, 30, 24

Бортнянский: Концерты для хора Nos. 12, 9, 29, 20, 30, 24

Постер альбома Бортнянский: Концерты для хора Nos. 16, 3, 35, 5, 27, 8, 23

Бортнянский: Концерты для хора Nos. 16, 3, 35, 5, 27, 8, 23

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