О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2026, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elisa

Elisa

Сингл  ·  2017

Då Vieåsen Var Verda

Elisa

Артист

Elisa

Релиз Då Vieåsen Var Verda

#

Название

Альбом

1

Трек Då Vieåsen Var Verda

Då Vieåsen Var Verda

Elisa

Då Vieåsen Var Verda

2:33

Информация о правообладателе: Kraakeslottet Platekompagni
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Wie das Meer
Wie das Meer2025 · Сингл · Elisa
Релиз Nonostante Tutto (Indira Paganotto Remix)
Nonostante Tutto (Indira Paganotto Remix)2025 · Сингл · Cesare Cremonini
Релиз Nonostante Tutto (Joseph Capriati Remix)
Nonostante Tutto (Joseph Capriati Remix)2025 · Сингл · Elisa
Релиз Tú
2025 · Сингл · Elisa
Релиз Je reconnais
Je reconnais2024 · Сингл · ONitescent
Релиз Art triste
Art triste2024 · Сингл · Elisa
Релиз Sarà perché ti amo
Sarà perché ti amo2024 · Сингл · Elisa
Релиз Dale Beso
Dale Beso2024 · Сингл · Elisa
Релиз Lasei
Lasei2024 · Альбом · Elisa
Релиз Rouge Adolescence
Rouge Adolescence2024 · Альбом · Elisa
Релиз Invisible Message
Invisible Message2024 · Альбом · Elisa
Релиз euphoric field
euphoric field2024 · Альбом · Elisa

Похожие артисты

Elisa
Артист

Elisa

Paloma Faith
Артист

Paloma Faith

Gloria Estefan
Артист

Gloria Estefan

Rufus Wainwright
Артист

Rufus Wainwright

Ultimo
Артист

Ultimo

Lulu
Артист

Lulu

Grace Chatto
Артист

Grace Chatto

BBC Children In Need
Артист

BBC Children In Need

Jean-Louis Aubert
Артист

Jean-Louis Aubert

Nolwenn Leroy
Артист

Nolwenn Leroy

Louane
Артист

Louane