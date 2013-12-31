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Альбом
Постер альбома 35M

35M

Various Artists

Artservice  • Музыка мира  • 2013

1

Сколько нас...

Елена ИсаеваАлексей Чёрный

1:50

2

Перепады

Ирина Сурина

4:11

3

Зелёное кафе

Kатя Плетнёва

1:47

4

Мальчики

Саид Багов

2:45

5

Направо пойдёшь...

Елена Исаева

0:27

6

Фантасмагория

Елена Исаева

1:00

7

Верность

Ирина Сурина

2:52

8

Sostenuto

Елена Камбурова

3:31

9

Строчки

Елена Исаева

0:54

10

Я иду к тебе не на свидание...

Елена Исаева

0:47

11

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Вьюга

Алексей Чёрный

2:15

12

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": В ночь под Рождество

Детская хоровая студия Преображение

2:01

13

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Песня запорожцев

Алексей Чёрный

1:37

14

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Полёт

Алексей Чёрный

1:25

15

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": По селу несутся сани (финал)

Алексей Чёрный

2:26

16

За разговорами, за чаем...

Елена ИсаеваАлексей Чёрный

1:28

17

Гимн

Ирина Сурина

2:48

1

Сколько нас...

Елена ИсаеваАлексей Чёрный

1:50

2

Перепады

Ирина Сурина

4:11

3

Зелёное кафе

Kатя Плетнёва

1:47

4

Мальчики

Саид Багов

2:45

5

Направо пойдёшь...

Елена Исаева

0:27

6

Фантасмагория

Елена Исаева

1:00

7

Верность

Ирина Сурина

2:52

8

Sostenuto

Елена Камбурова

3:31

9

Строчки

Елена Исаева

0:54

10

Я иду к тебе не на свидание...

Елена Исаева

0:47

11

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Вьюга

Алексей Чёрный

2:15

12

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": В ночь под Рождество

Детская хоровая студия Преображение

2:01

13

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Песня запорожцев

Алексей Чёрный

1:37

14

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": Полёт

Алексей Чёрный

1:25

15

Музыкальная феерия "Ночь перед Рождеством": По селу несутся сани (финал)

Алексей Чёрный

2:26

16

За разговорами, за чаем...

Елена ИсаеваАлексей Чёрный

1:28

17

Гимн

Ирина Сурина

2:48

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