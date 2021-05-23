О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
NBC Symphony Orchestra

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Альбом  ·  2021

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

#Классическая
NBC Symphony Orchestra

Артист

NBC Symphony Orchestra

Релиз Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

#

Название

Альбом

1

Трек La Jolie Fille de Perth, GB 6: Prelude

La Jolie Fille de Perth, GB 6: Prelude

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

4:03

2

Трек La Jolie Fille de Perth, GB 6: I. Serenade

La Jolie Fille de Perth, GB 6: I. Serenade

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

4:43

3

Трек La Jolie Fille de Perth, GB 6: II. March

La Jolie Fille de Perth, GB 6: II. March

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

3:15

4

Трек La Jolie Fille de Perth, GB 6: III. Gypsy Dance

La Jolie Fille de Perth, GB 6: III. Gypsy Dance

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

3:19

5

Трек L'Arlésienne, GB 121b: Prelude

L'Arlésienne, GB 121b: Prelude

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

6:26

6

Трек L'Arlésienne, GB 121b: I. Minuet

L'Arlésienne, GB 121b: I. Minuet

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

2:53

7

Трек L'Arlésienne, GB 121b: II. Adagietto

L'Arlésienne, GB 121b: II. Adagietto

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

2:28

8

Трек L'Arlésienne, GB 121b: III. Pastorale

L'Arlésienne, GB 121b: III. Pastorale

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

6:38

9

Трек L'Arlésienne, GB 121b: IV. Carillon

L'Arlésienne, GB 121b: IV. Carillon

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

4:26

10

Трек Carmen, GB 9: I. Aragonaise

Carmen, GB 9: I. Aragonaise

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

2:32

11

Трек Carmen, GB 9: II. Intermezzo

Carmen, GB 9: II. Intermezzo

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

4:25

12

Трек Carmen, GB 9: III. Les Dragons d'Alcala

Carmen, GB 9: III. Les Dragons d'Alcala

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

1:53

13

Трек Carmen, GB 9: IV. Les Toréadors

Carmen, GB 9: IV. Les Toréadors

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

4:06

14

Трек An American in Paris, IGG 1

An American in Paris, IGG 1

NBC Symphony Orchestra

,

Arturo Toscanini

Bizet & Gershwin: La Jolie Fille de Perth - L'Arlésienne - Carmen - An American in Paris

17:11

Информация о правообладателе: Infinity
