Информация о правообладателе: Infinity
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mahler: Symphony No. 9 by Bruno Walter (2024 Remastered, Hollywood 1961)
Mahler: Symphony No. 9 by Bruno Walter (2024 Remastered, Hollywood 1961)2025 · Сингл · Bruno Walter
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 26 in D Major, K. 537
Mozart: Piano Concerto No. 26 in D Major, K. 5372024 · Сингл · George Szell
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 491
Mozart: Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 4912024 · Сингл · George Szell
Релиз Mozart: Violin Concerto No.3 G-Dur, Kv 216
Mozart: Violin Concerto No.3 G-Dur, Kv 2162024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Mozart: Violin Concerto No.4 D-Dur, Kv 218
Mozart: Violin Concerto No.4 D-Dur, Kv 2182024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Prokofiev: Violin Concerto No.2 in G Minor, Op.63
Prokofiev: Violin Concerto No.2 in G Minor, Op.632024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Bach: Violin Concerto No.2 in E-Major, BWV 1042
Bach: Violin Concerto No.2 in E-Major, BWV 10422024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Johann Sebastian Bach: Cantatas BWV 198 Trauer Ode & BWV 131 Aus der Tiefe
Johann Sebastian Bach: Cantatas BWV 198 Trauer Ode & BWV 131 Aus der Tiefe2024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 40
Mendelssohn: Piano Concerto No. 2 in D Minor, Op. 402024 · Сингл · Rudolf Serkin
Релиз Dvořák · Symphonies 8 & 9
Dvořák · Symphonies 8 & 92024 · Сингл · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Beethoven: Symphony No. 3 & Corioran Overture (Remastered)
Beethoven: Symphony No. 3 & Corioran Overture (Remastered)2024 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Brahms: Double Concerto & Schumann: Piano Concerto
Brahms: Double Concerto & Schumann: Piano Concerto2024 · Альбом · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Dvorak: Symphonies No. 8 & No. 9 "From the New World"
Dvorak: Symphonies No. 8 & No. 9 "From the New World"2024 · Альбом · Columbia Symphony Orchestra
Релиз Beethoven: Symphony No. 1 & Symphony No. 2 (Remastered)
Beethoven: Symphony No. 1 & Symphony No. 2 (Remastered)2024 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Mozart: Violin Concerto No.3 G-Dur, KV 216
Mozart: Violin Concerto No.3 G-Dur, KV 2162024 · Сингл · Zino Francescatti
Релиз Mozart: Violin Concerto No.4 D-Dur, KV 218
Mozart: Violin Concerto No.4 D-Dur, KV 2182024 · Сингл · Zino Francescatti
Релиз Prokofiev: Violin Concerto No.2 in G Minor, Op.63
Prokofiev: Violin Concerto No.2 in G Minor, Op.632023 · Сингл · George Szell
Релиз Bach: Violin Concerto No.2 in E-Major, BWV 1042
Bach: Violin Concerto No.2 in E-Major, BWV 10422023 · Сингл · George Szell
Релиз Mahler: Symphony N° 9
Mahler: Symphony N° 92023 · Сингл · Bruno Walter
Релиз Mahler: Symphony N° 4
Mahler: Symphony N° 42023 · Сингл · Bruno Walter

Похожие артисты

Columbia Symphony Orchestra
Артист

Columbia Symphony Orchestra

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Herbert von Karajan
Артист

Herbert von Karajan

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra

Johann Strauss II
Артист

Johann Strauss II

Мстислав Ростропович
Артист

Мстислав Ростропович

Валерий Абисалович Гергиев
Артист

Валерий Абисалович Гергиев

Сергей Сергеевич Прокофьев
Артист

Сергей Сергеевич Прокофьев

Boston Symphony Orchestra
Артист

Boston Symphony Orchestra

Charles Dutoit
Артист

Charles Dutoit

Борис Эммануилович Хайкин
Артист

Борис Эммануилович Хайкин

Aram Khachaturian
Артист

Aram Khachaturian