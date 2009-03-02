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Сингл
Постер альбома Antore Jagichho Antorjami

Antore Jagichho Antorjami

Yasmin Rahman Sheli

Laser Vision  • Классическая музыка  • 2009

1

Badhu Kon Alo, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:08

2

Dip Nibe Gechhe, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:02

3

Shubhro Asone, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

3:33

4

Jodi E Amar, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

7:20

5

Mondire Momo, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

3:53

6

Tomar Osime, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:48

7

E Ki E Sundor Shobha, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:21

8

Shunno Haate Phiri He, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:11

9

Aha Tomar Songe, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:34

10

Tumi Jeona Ekhoni, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:15

11

Aji Bohichhe Bosonto, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:02

12

Antore Jagichho, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:48

1

Badhu Kon Alo, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:08

2

Dip Nibe Gechhe, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:02

3

Shubhro Asone, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

3:33

4

Jodi E Amar, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

7:20

5

Mondire Momo, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

3:53

6

Tomar Osime, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:48

7

E Ki E Sundor Shobha, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:21

8

Shunno Haate Phiri He, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:11

9

Aha Tomar Songe, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:34

10

Tumi Jeona Ekhoni, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:15

11

Aji Bohichhe Bosonto, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

5:02

12

Antore Jagichho, LVCD692 "Yasmin Rahman Sheli"

Yasmin Rahman Sheli

4:48