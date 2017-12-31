Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома One Take

One Take

Mino Cinelu, Larry Grenadier, Bireli Lagrene

naïve  • Джаз  • 2017

1

One Take (Live at Studio Sextan)

Bireli LagreneLarry GrenadierMino Cinelu

4:10

1

One Take (Live at Studio Sextan)

Bireli LagreneLarry GrenadierMino Cinelu

4:10

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома SulaMadiana (James BKS RMX)

SulaMadiana (James BKS RMX)

Постер альбома New York Stroll (Cinélu & Brian Kennedy RMX)

New York Stroll (Cinélu & Brian Kennedy RMX)

Постер альбома Take the A# Train (Ricardo Villalobos RMX)

Take the A# Train (Ricardo Villalobos RMX)

Постер альбома SulaMadiana

SulaMadiana

Постер альбома New York Stroll

New York Stroll

Постер альбома SulaMadiana (For Manu Dibango)

SulaMadiana (For Manu Dibango)

Похожие альбомы

Постер альбома A Long Story

A Long Story

Постер альбома 50 Jazz Essentials, Vol. 4 (The Finest Collection With Duke Ellington, Harry James, Jimmy Rushing and Many More)

50 Jazz Essentials, Vol. 4 (The Finest Collection With Duke Ellington, Harry James, Jimmy Rushing and Many More)

Постер альбома The Very Thought of You (feat. Niels-Henning Ørsted Pedersen & Alex Riel)

The Very Thought of You (feat. Niels-Henning Ørsted Pedersen & Alex Riel)

Постер альбома And I Love Her

And I Love Her

Постер альбома Winter

Winter

Постер альбома Entering the Woods

Entering the Woods