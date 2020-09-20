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Альбом
Постер альбома My Dearest

My Dearest

失いP

Vampniotic Records  • Поп-музыка  • 2020

1

美しき記憶

失いPYuzuki Yukari

3:31

2

不滅

失いP紲星あかり

4:25

3

花の香りの中で

失いP東北ずん子

4:24

4

眠れない

失いPYuzuki Yukari東北ずん子紲星あかり

4:48

5

夜は暗いのなぜ

失いP東北ずん子

3:35

6

イノチヲカケル

失いP紲星あかり

4:19

7

夏恋

失いP紲星あかり

4:21

8

月の結晶 (Album Mix)

失いPYuzuki Yukari

3:18

9

My Dearest

失いPYuzuki Yukari東北ずん子紲星あかり

5:13

10

精神疾患

失いP紲星あかり

4:00

11

フローズンブルー

失いPCul

4:22

12

終了

失いPYuzuki Yukari

4:16

13

赤く強い心

失いPYuzuki Yukari紲星あかり東北ずん子

4:12

14

イノチヲカケル (0622 Mix)

失いPYuzuki Yukari

4:18

1

美しき記憶

失いPYuzuki Yukari

3:31

2

不滅

失いP紲星あかり

4:25

3

花の香りの中で

失いP東北ずん子

4:24

4

眠れない

失いPYuzuki Yukari東北ずん子紲星あかり

4:48

5

夜は暗いのなぜ

失いP東北ずん子

3:35

6

イノチヲカケル

失いP紲星あかり

4:19

7

夏恋

失いP紲星あかり

4:21

8

月の結晶 (Album Mix)

失いPYuzuki Yukari

3:18

9

My Dearest

失いPYuzuki Yukari東北ずん子紲星あかり

5:13

10

精神疾患

失いP紲星あかり

4:00

11

フローズンブルー

失いPCul

4:22

12

終了

失いPYuzuki Yukari

4:16

13

赤く強い心

失いPYuzuki Yukari紲星あかり東北ずん子

4:12

14

イノチヲカケル (0622 Mix)

失いPYuzuki Yukari

4:18

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