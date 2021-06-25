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Альбом
Постер альбома Messiah: Origins

Messiah: Origins

cinc.

ENV Records  • Хип-хоп  • 2021

1

Жизнью обречен (Prod. By takizava)

cinc.

2:29

2

Глупая мечта (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

3:14

3

Последний шанс (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:32

4

Один (Prod. By takizava)

cinc.

2:58

5

Холодно (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:15

6

Никогда (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:17

7

Быдло-Аристократия (Prod. By takizava)

cinc.

2:26

8

Зов (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:32

1

Жизнью обречен (Prod. By takizava)

cinc.

2:29

2

Глупая мечта (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

3:14

3

Последний шанс (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:32

4

Один (Prod. By takizava)

cinc.

2:58

5

Холодно (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:15

6

Никогда (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:17

7

Быдло-Аристократия (Prod. By takizava)

cinc.

2:26

8

Зов (Prod. By takizava)

 🅴

cinc.

2:32

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Беспокойное ЧУВСТВО (Prod. By OUTCASTPEACE)

Беспокойное ЧУВСТВО (Prod. By OUTCASTPEACE)

Постер альбома Пожирая мой труп (Prod. By takizava)

Пожирая мой труп (Prod. By takizava)

cinc.
2021
Постер альбома Глупая мечта (Prod. By takizava)

Глупая мечта (Prod. By takizava)

cinc.
2021
Постер альбома Точка Кипения

Точка Кипения

cinc.
2020
Постер альбома Снова Последнее Начало

Снова Последнее Начало

cinc.
2020
Постер альбома Город-человек н

Город-человек н

cinc.
2020

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