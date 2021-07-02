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Альбом
Постер альбома TECH GRIME (Deluxe Version)

TECH GRIME (Deluxe Version)

Tribeleader

Tribeleader Music  •  2021

1

TECH GRIME

Tribeleader

3:15

2

TECH DRILL

Tribeleader

3:38

3

RISE TO THE NEXT LEVEL

Tribeleader

5:45

4

NEW LEVEL TECH STEP 7

Tribeleader

8:56

5

EVEN HIGHER

Tribeleader

10:17

6

EAGLE FLIGHT

Tribeleader

6:29

7

TECH STEP 777

Tribeleader

4:30

8

SKYNET DEATH

Tribeleader

4:46

9

EVA

Tribeleader

3:42

10

NEXT LEVEL 7

Tribeleader

3:08

11

RISE THE NEW EARTH

Tribeleader

9:03

12

BEYOND THE UNIVERSE

Tribeleader

13:42

13

TIME WAKE SIMULATE

Tribeleader

7:22

14

TECH STEP BEAST

Tribeleader

6:03

15

THE NEXT GENERATION

Tribeleader

8:25

16

10TH DIMENSION (Chants)

Tribeleader

10:16

17

MEDITATE IN THE LIGHT

Tribeleader

4:54

1

TECH GRIME

Tribeleader

3:15

2

TECH DRILL

Tribeleader

3:38

3

RISE TO THE NEXT LEVEL

Tribeleader

5:45

4

NEW LEVEL TECH STEP 7

Tribeleader

8:56

5

EVEN HIGHER

Tribeleader

10:17

6

EAGLE FLIGHT

Tribeleader

6:29

7

TECH STEP 777

Tribeleader

4:30

8

SKYNET DEATH

Tribeleader

4:46

9

EVA

Tribeleader

3:42

10

NEXT LEVEL 7

Tribeleader

3:08

11

RISE THE NEW EARTH

Tribeleader

9:03

12

BEYOND THE UNIVERSE

Tribeleader

13:42

13

TIME WAKE SIMULATE

Tribeleader

7:22

14

TECH STEP BEAST

Tribeleader

6:03

15

THE NEXT GENERATION

Tribeleader

8:25

16

10TH DIMENSION (Chants)

Tribeleader

10:16

17

MEDITATE IN THE LIGHT

Tribeleader

4:54

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