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Orchestre adil el idrissi
1
Yabant bladi / يا بنت بلادي
2
algheram ma aando dwa / الغرام ما عندو دوا
3
Khaliwni nchouf hbibi / خليوني نشوف حبيبي
4
werini wahchek ya lghaba / وريني وحشك الغابة
5
Lahbib dyali / الحبيب ديالي
6
Maandi zhar / ما عندي زهر
7
Goli aalach kwitini / ڭولي علاش كويتيني
8
Hobek flqalb hlali / حبك في القلب حلالي
9
Ana abd zine / انا عبد الزين
10
Anti sghira massrara / أنت صغيرة مسرارة
11
Yabant bladi (FULL ALBUM MIX)