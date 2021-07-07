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Альбом
Постер альбома Yabant bladi

Yabant bladi

Orchestre adil el idrissi

Imad T. / Fes maatic  • Фолк  • 2021

1

Yabant bladi / يا بنت بلادي

Orchestre adil el idrissi

6:27

2

algheram ma aando dwa / الغرام ما عندو دوا

Orchestre adil el idrissi

3:58

3

Khaliwni nchouf hbibi / خليوني نشوف حبيبي

Orchestre adil el idrissi

2:45

4

werini wahchek ya lghaba / وريني وحشك الغابة

Orchestre adil el idrissi

2:15

5

Lahbib dyali / الحبيب ديالي

Orchestre adil el idrissi

2:19

6

Maandi zhar / ما عندي زهر

Orchestre adil el idrissi

2:02

7

Goli aalach kwitini / ڭولي علاش كويتيني

Orchestre adil el idrissi

5:17

8

Hobek flqalb hlali / حبك في القلب حلالي

Orchestre adil el idrissi

4:33

9

Ana abd zine / انا عبد الزين

Orchestre adil el idrissi

5:17

10

Anti sghira massrara / أنت صغيرة مسرارة

Orchestre adil el idrissi

5:04

11

Yabant bladi (FULL ALBUM MIX)

Orchestre adil el idrissi

40:02

1

Yabant bladi / يا بنت بلادي

Orchestre adil el idrissi

6:27

2

algheram ma aando dwa / الغرام ما عندو دوا

Orchestre adil el idrissi

3:58

3

Khaliwni nchouf hbibi / خليوني نشوف حبيبي

Orchestre adil el idrissi

2:45

4

werini wahchek ya lghaba / وريني وحشك الغابة

Orchestre adil el idrissi

2:15

5

Lahbib dyali / الحبيب ديالي

Orchestre adil el idrissi

2:19

6

Maandi zhar / ما عندي زهر

Orchestre adil el idrissi

2:02

7

Goli aalach kwitini / ڭولي علاش كويتيني

Orchestre adil el idrissi

5:17

8

Hobek flqalb hlali / حبك في القلب حلالي

Orchestre adil el idrissi

4:33

9

Ana abd zine / انا عبد الزين

Orchestre adil el idrissi

5:17

10

Anti sghira massrara / أنت صغيرة مسرارة

Orchestre adil el idrissi

5:04

11

Yabant bladi (FULL ALBUM MIX)

Orchestre adil el idrissi

40:02