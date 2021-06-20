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Альбом
Постер альбома Последний герой Remix. Tribute Группе Кино

Последний герой Remix. Tribute Группе Кино

Паша Кореец, DJ Vini

Первое музыкальное  • Электроника  • 2021

1

Спокойная ночь (Remix)

Паша КореецFunky FLO

7:03

2

Печаль (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:03

3

Группа крови (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:33

4

Электричка (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:46

5

Троллейбус (Remix)

Паша КореецDJ Vini

8:02

6

Хочу перемен (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:11

7

Последний герой (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:22

8

В наших глазах (Remix)

Паша КореецDJ Vini

8:18

9

Мама, мы все тяжело больны (Remix)

Паша КореецDJ Vini

5:55

10

Война (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:25

11

Звезда по имени Солнце (Extended Remix)

Паша КореецDJ Vini

5:50

12

Дальше действовать будем мы (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:17

13

Восьмиклассница (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:54

1

Спокойная ночь (Remix)

Паша КореецFunky FLO

7:03

2

Печаль (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:03

3

Группа крови (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:33

4

Электричка (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:46

5

Троллейбус (Remix)

Паша КореецDJ Vini

8:02

6

Хочу перемен (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:11

7

Последний герой (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:22

8

В наших глазах (Remix)

Паша КореецDJ Vini

8:18

9

Мама, мы все тяжело больны (Remix)

Паша КореецDJ Vini

5:55

10

Война (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:25

11

Звезда по имени Солнце (Extended Remix)

Паша КореецDJ Vini

5:50

12

Дальше действовать будем мы (Remix)

Паша КореецDJ Vini

7:17

13

Восьмиклассница (Remix)

Паша КореецDJ Vini

6:54

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